Langer-Weninger kündigt ihren Rücktritt als ÖVP-Bezirksobfrau an

Michaela Langer-Weninger (41) wird sich heuer als Bezirksobfrau der Vöcklabrucker Volkspartei zurückziehen. "Ich werde beim Bezirkstag im Sommer den Vorsitz zurücklegen", kündigte die Politikerin aus Innerschwand am Mondsee an. Ihre Nachfolge soll in den nächsten Monaten intern geregelt werden. "Es wird keine Kampfabstimmung geben", kündigte Langer-Weninger dieser Tage beim traditionellen Rindfleischessen der ÖVP Vöcklabruck im Gasthof Lindner an. Die ÖVP will sich im Vorfeld auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin einigen.

Auch Abschied vom Landtag

Langer-Weninger ist seit 2009 Mitglied des Landtags und seit 2016 auch VP-Bezirksparteiobfrau. Bei ihrer Bestellung zur Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich im Juli 2019 hatte sie bereits angekündigt, beide Funktionen auslaufen zu lassen.

Ihr Rückblick als Vöcklabrucker ÖVP-Obfrau auf das Jahr 2019 sieht recht positiv aus: Sowohl aus der Europa- wie auch aus der Nationalratswahl ging ihre Partei im Bezirk gestärkt hervor. Bei der EU-Wahl erhielt die Attnang-Puchheimerin Angelika Winzig 85.031 Vorzugsstimmen. Anfang des Jahres wurde sie einstimmig zur neuen Delegationsleiterin der ÖVP im Europaparlament gewählt.

Die Volkspartei freut sich über regen Zulauf: Im Vorjahr stieg die Zahl der Mitglieder im Bezirk Vöcklabruck auf 12.600 an. Und heuer wurden bis Mitte Februar weitere 100 neue Mitglieder gewonnen.

Das Wahljahr 2021 mit Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen wirft die Schatten schon jetzt voraus. Immerhin steht in zwölf Gemeinden ein Bürgermeisterwechsel ins Haus. Mondsee und Seewalchen sind bereits abgehakt, in anderen Orten – darunter Schwanenstadt, Vöcklabruck und Vöcklamarkt – stehen die Rochaden noch aus.

