Lange Nacht der Museen im Lokpark Ampflwang

Eingebettet in das Fest ist dieses Mal auch die "Lange Nacht der Museen" bis ein Uhr früh. Mindestens drei Lokomotiven werden dabei in Betrieb sein. Präsentiert werden uralte Dampfloks, Dieselloks, aber auch Elektroloks aus jüngerer Zeit. Das Museum vermittelt zudem einen Überblick über Personen- und Güterwagen, Kräne, Gleisbaumaschinen und Draisinen. Das angeschlossene Bergbaumuseum zeigt die Geschichte der Kohleförderung im Hausruckgebiet. Auch die Museumsbahn nach Timelkam wird in Betrieb sein. Außerdem gibt es an beiden Tagen um jeweils 15 Uhr Drehscheiben-Paraden.

