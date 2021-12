Landwirt vernetzt Lebensräume, wo Tiere und Pflanzen ein Zuhause finden

Der Straßwalchner Landwirt Andreas Badinger ist Vorstandsmitglied der Bio-Heu-Region Trumer Seenland, Mondseeland und Mattigtal. Er legt nicht nur auf seinem Bio-Heumilchbetrieb Biotope an, sondern gibt auch sein Wissen weiter. Jetzt wurde er als einer von fünf Botschaftern Österreichs für Artenvielfalt und Biodiversität ausgewählt.

Bereits in sechster Generation wird der Betrieb in Hüttenedt geführt. Andereas Badinger übernahm 2005 den elterlichen Betrieb und wird auch heute noch von seiner Mutter tatkräftig unterstützt. Neben der Produktion von Bio-Heumilch setzt Badinger auch auf die Direktvermarktung von Lagergemüse wie Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten.

Er ist der einzige Landwirt in der Gegend, der Gemüse anbaut. Aber nicht nur dabei leistet er Pionierarbeit: Mit seinen Blühstreifen und Feldrainen, die er entlang von Feldwegen und zwischen Acker- und Grünlandschlägen anlegt, erweckt er nicht nur im Tierreich Aufmerksamkeit. Zahlreiche Hummeln, Wildbienen und Heuschrecken finden dort einen geeigneten Lebensraum. "Mittlerweile hat es sich in der Gegend herumgesprochen und die Leute verstehen nun, warum ich diese Streifen anlege", sieht er ein Umdenken in der Gesellschaft.

Wenn er seine Blühstreifen und Raine mäht, achtet er darauf, dass immer etwas stehen bleibt. Diese zeitlich gestaffelte Mahd der Streifen bringt zwar einen deutlichen Mehraufwand mit sich, aber für den engagierten Landwirt sind die Vorteile für die Vielfalt entscheidend: "In unserer Gegend gibt es eigentlich keine Landschaftselemente mehr, die den Insekten als Rückzugsort dienen würden. Mit meinen verschiedenen Streifen schaffe ich natürliche Strukturen in einer intensiv bewirtschafteten Landschaft."

Der Straßwalchner Landwirt sticht mit seinen Biodiversitätsmaßnahmen in einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Gegend besonders heraus. Daher wurde er zu einem von fünf "Farming for Nature"-Botschaftern 2021 gewählt. "Wir wollen mit diesem Projekt jenen Bäuerinnen und Bauern eine laute Stimme geben, die eine moderne Landwirtschaft mit dem Schutz der Natur in Einklang bringen", sagt Wolfgang Suske, Projektleiter "Farming for Nature Österreich". Bis 15. Jänner kann auf der Projektwebseite www.farmingfornature.at für die Lieblingsgeschichte abgestimmt werden – und Pioniere wie Badinger können so gewürdigt werden.