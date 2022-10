Landwirt überschlug sich mit Traktor

Ein Landwirt hatte sich bei einem Arbeitsunfall im Gemeindegebiet von Tiefgraben so schwere Verletzungen zugezogen, dass er per Helikopter in das UKH nach Salzburg gebracht werden musste.

Der 64-Jährige war mit seinem Traktor samt Miststreuer auf einer abschüssigen Wiese unterwegs, als es gegen neun Uhr zu dem Unglück kam. Im steilen Gelände rutschte das Fahrzeug ab und schlitterte einige Meter talwärts, bevor es sich überschlug und auf dem angrenzenden Waldhang auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Bauer wurde in dem Traktor eingeklemmt. Zeugen leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Rund eine Stunde musste der verletzte Landwirt im Führerhaus ausharren, bis er von den Einsatzkräften der Feuerwehren Tiefgraben, Guggenberg und Mondsee aus dem Wrack befreit werden konnte.