STEINBACH AM ATTERSEE. Österreichs erster und bisher einziger offizieller „Dark Sky Park“ befindet sich in Steinbach. Dorthin begaben sich Landtagsabgeordnete aller Fraktionen, um in diesem „Sternenpark“, in dem es anschaulich gelingt, die nächtliche Dunkelheit und die natürliche Nachtlandschaft als Schutzgut zu erhalten, auf zunehmende Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen. Die Vorsitzende des Landtags-Unterausschusses „Lichtverschmutzung“ und Delegationsleiterin der „Fact Finding Mission“ nach Steinbach, Anne-Sophie Bauer (Grüne), betonte, dass in den Gemeinden von grellem, schädlichem Kunstlicht auf moderne Beleuchtung umgestellt werden müsse, die die Umwelt und die Tierwelt schone und Energie spare. Im Dark Sky Park Attersee-Traunsee sehe man die positiven Auswirkungen der Eindämmung von Lichtverschmutzung.

