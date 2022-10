Landtag diskutiert über Schülerheim

In einer Anfrage an Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) wollte der Goiserer Landtagsabgeordnete Mario Haas (SPÖ) wissen, warum Haberlander die bereits bei der Errichtung angewandte Kostenaufteilung (60 Prozent Land, 40 Prozent Bund) ablehne. Haberlander besteht bekanntlich darauf, dass Hallstatt rund zwei Millionen Euro an Kosten übernimmt.

Die Landeshauptmann-Stellvertreterin führte in ihrer Antwort aus, dass die Landesregierung sich mit bis zu acht Millionen Euro beteiligen würde und Hallstatt ja auch vom Schülerheim profitiere. Auch bei der Sanierung einer Windischgarstner Schule sei dieser Kostenschlüssel angewandt worden. "Wenn die Gemeinde Hallstatt an der Schule und am Schülerheim kein Interesse hat, soll sie es kundtun", so Haberlander.