Landjugend setzt Bäume

Beim Projekt "Gewaltig nachhaltig" setzt die Landjugend des Bezirks Vöcklabruck für jedes Mitglied einen Baum. 1350 Nadel- und Laubbäume werden so Lebensräume schaffen.

"Uns ist es ein großes Anliegen, in den Gemeinden im Bezirk Vöcklabruck, die große Sturm- und Schneedruckschäden erlitten haben, zu helfen", sagt Johanna Schachermeier von der Landjugend. Daher wurde ein Spendenkonto eröffnet. 2570 Euro wurden bereits gespendet. Der erste Teil der gespendeten Bäume wurde bei einem Landwirt in Mondsee gepflanzt. Ein Betrieb hat 900 Festmeter Schadholz durch Schneedruck im letzten Winter erlitten, das entspricht der Holzmenge von 50 Dachstühlen. Weitere Spendenbäume werden in Timelkam und Frankenburg gesetzt, wo ebenfalls große Waldteile von Käfer- und Sturmschäden heimgesucht wurden .

