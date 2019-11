Landjugend setzt Bäume und streift damit den Award ein

Beim heurigen "Best of 2019" der Landjugend Österreich wurde das Projekt der LJ Bezirk Vöcklabruck mit dem Landjugend-Award ausgezeichnet. "Gewaltig nachhaltig – Landjugend setzt Bäume und schafft Lebensräume" ist damit das beste LJ-Projekt in Österreich.

Mit diesem Projekt wurde pro Mitglied ein Baum, das entspricht 1500 Bäume, gepflanzt. Weiters wurden für Volksschulbesuche eine Präsentation sowie Stationsmaterialien erstellt, um den Kindern das Thema Holz und Wald spielerisch näherzubringen. "Besonders freut es uns, dass sich am heurigen Bezirksprojekt alle unsere 18 Landjugendgruppen im Bezirk beteiligten und somit gemeinsam ein starkes, nachhaltiges Zeichen für die Region setzten", betont Claudia Humer, Projektleiterin und ehemalige Bezirksleiterin der Landjugend. Die Landjugend Bezirk Gmunden freute sich mit ihrem Projekt "Greenify" über die Gold-Prämierung. Brigitte Meingassner und Eva Gattinger (beide Gmunden) erhielten das Zertifikat Spitzenfunktionäre der Landjugend.

