Landjugend füllt Genuss-Sackerl mit regionalen Köstlichkeiten an

Als Abschluss ihres Projektes zur Nachhaltigkeit stellt die Landjugend Schwanenstadt Direktvermarkter aus Niederthalheim und Schlatt vor. Dafür wurden "Landjugend-Genuss-Sackerl" kreiert, die Gutes aus der Region enthalten.

Die Genuss-Sackerl gibt es als vital-vegetarische oder als g’schmackige Variante: Darin befinden sich Gewürze, Nudeln, Gemüse, Honig und Edelbrand bzw. Lamm-Spezialitäten, Gewürze, Gemüse, Dinkelreis, Eier und Whiskey. Mit dem Inhalt kann der Käufer ein Rezept kochen, das beiliegt. Die Bio-Baumwolltaschen hat die Landjugend mit Kindern beim Ferienprogramm mit Lebensmittelresten gefärbt. "Wir wollen damit zeigen, dass nicht jeder Abfall auch als Müll gesehen werden soll", sagt Projektleiterin Simone Neudorfer. Außerdem befinden sich in der Tasche Bienenwachstücher, die man anstatt von Frischhalte- oder Alufolie verwenden kann.

Die "Landjugend-Genuss-Sackerl" zu je 20 Euro werden auf Vorbestellung zusammengestellt und an den nächsten Sonntagen verteilt. Am 5. September können sie ab 10 Uhr bei der Stadtpfarrkirche Schwanenstadt und am 12. September ab 9 Uhr bei der Pfarrkirche Niederthalheim abgeholt werden. Bestellungen sind möglich unter: Tel. (0699) 11 31 23 07 oder unter folgendem Link: forms.gle