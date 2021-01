Landesregierung machte den Weg für eine umstrittene Umwidmung frei

Mehr als drei Jahre lang wurde gerungen, jetzt machte die Landesregierung den Weg frei: Im peripheren Scharnsteiner Ortsteil "In der Lahn" wird Grünland in Hanglage in Bauland umgewidmet. Der Besitzer des Areals, der Unternehmer Moritz Drack, möchte 13 Bauparzellen daraus machen und verkaufen. Schon in der nächsten Gemeinderatssitzung soll der Bebauungsplan beschlossen werden.