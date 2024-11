Landesregierung gab grünes Licht für umstrittenes Siedlungsprojekt in Grünau

Vor knapp sieben Monaten war sich der Gemeinderat in Grünau selbst noch nicht einig geworden. Im März dieses Jahres stimmte die ÖVP gegen die Umwidmung einer rund 20.000 Quadratmeter großen Wiesenfläche am Rand des Ortszentrums in Bauland. Wie berichtet, sollte an der Bauernstraße eine Siedlung mit 27 Häusern errichtet werden.