Landesregierung erklärt Kiefern-Au am Ufer der Ischl zum Naturschutzgebiet

Die Kaiserstadt hat ein neues Naturschutzgebiet in Pfandl: Ein knapp 15 Hektar großer Auwald der Bundesforste (ÖBf) am Ufer der Ischl zwischen Haiden und Lindau steht seit wenigen Tagen unter besonderem Schutz. Zuvor hatte es sich nur um ein Landschaftsschutzgebiet gehandelt. "Doch das hätte diesen besonderen Wald nicht ausreichend geschützt", sagt Michael Stauch von der Naturschutz-Abteilung des Landes.

Einzigartig in Oberösterreich

"Gemeinsam mit den Kiefern-Auen an der Alm handelt es sich bei den Kiefern-Auen an der Ischl um die Einzigen dieser Art in ganz Oberösterreich", heißt es im Gutachten. 17 Orchideenarten wurden im Wald und auf seinen Lichtungen gezählt, aber auch andere besondere Pflanzenarten wie Dunkle Akelei oder Schwalbenwurz-Enzian wachsen dort. Weiters gehen die Experten des Landes davon aus, dass seltene Insekten und Amphibien im Auwald leben.

Die Umwandlung in ein Naturschutzgebiet geschah im Einvernehmen mit den Bundesforsten, deren forstliche Nutzungsmöglichkeiten künftig deutlich eingeschränkt sind. Für die Ertragseinbußen werden die ÖBf aber vom Land entschädigt. Die Bundesforste werden den Auwald und seinen offenen Charakter behutsam erhalten. Bäume werden nur mehr entnommen, wenn das der Artenvielfalt dient. "Als Erholungsgebiet für die Bevölkerung steht der Wald am Stadtrand vor Bad Ischl natürlich weiterhin zur Verfügung", sagt Naturschutz-Landesrat Manfred Haimbuchner (FPÖ).

In Bad Ischl löst die Entscheidung der Landesregierung, den 2,5 Kilometer langen Waldstreifen zum Naturschutzgebiet zu erklären, Freude aus – und auch ein wenig Stolz. "Ich bin selbst oft mit meinem Sohn hier unterwegs", sagt Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ). "Der Regierungsbeschluss ist ein Beleg dafür, in was für einem Paradies wir leben dürfen. Umso wichtiger ist es, auf dieses Paradies achtzugeben." (ebra)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.