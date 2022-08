Landespolitische Diskussionen über das desolate Internat der HTL Hallstatt

Das Internat der HTL für Holzbau in Hallstatt ist 50 Jahre alt, und man merkt es ihm an. "Das Schülerheim müsste dringend saniert werden", sagt Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ), der im Zweitberuf auch der Heimleiter ist. Vieles sei auch nicht mehr zeitgemäß. So müssten sich 55 Mädchen und 64 Burschen je einen Waschraum teilen.