Landesmeisterschaften am Traunsee

Und zwar jene über eine Distanz von 21,0975 Kilometern. Der Startschuss zum "Lauf in den Sonnenuntergang", der heuer als Traunsee-Halbmarathon zum sechsten Mal stattfindet, wird am 22. Juni pünktlich um 19.08 Uhr in Ebensee erfolgen. Anmeldungen sind unter traunsee-halbmarathon.at bereits möglich.

