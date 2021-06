Landeshauptmann ehrte verdiente Salzkammergütler

Landeshauptmann Thomas Stelzer ehrte kürzlich im Linzer Landhaus 21 Persönlichkeiten des oö. Kulturlebens, darunter auch mehrere aus den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden.

Für Volksbildung und Heimatpflege ging der Titel "Konsulent" an Franz Hauser (Berg im Attergau), Obmann des Vereins "AtterWiki" sowie des Heimatvereins Attergau. Zur Konsulentin für Volksbildung und Heimatpflege wurde Maria Wicke (Altmünster), Bezirksobfrau der Goldhauben-, Kopftuch- und Hutgruppen Gmunden, ernannt. Die Goldene Kulturmedaille des Landes erhielt Ernst Kronlachner, früherer Kapellmeister mehrerer Musikvereine, Leiter des Chores und des Orchesters der Stadtpfarrkirche Schwanenstadt. Mit dem Kulturehrenzeichen des Landes in Silber wurde Alexander Savel (Bad Ischl), Herausgeber und Chefredakteur der Monatszeitschrift "Traunspiegel", geehrt. Die Silberne Kulturmedaille ging an Ferdinand Estermann (Pinsdorf), Biologe und Fossiliensammler im Gschliefgraben-Rutschgebiet, und an Johann Gaigg (Altmünster), Leiter des Viechtauer Heimathauses.