Land unterstützt MTB-Trophy mit 50.000 Euro

Dabei soll im Zeitraum zwischen Juli und Oktober eine fixe Zeitmessung an ausgewählten Anstiegen der Rennstrecke installiert werden, die Teilnehmer können an einem selbstgewählten Tag die Strecken in Angriff nehmen und sich online in einer Rangliste vergleichen. Die Siegerehrung ist für den Vorabend der Salzkammergut Mountainbike Trophy im Jahr 2021 geplant. Wie die oö. Landesregierung in ihrer jüngsten Sitzung beschloss, erhält die Salzkammergut Sportservice GmbH für diese bis dato einzigartige Durchführung des Projekts "Salzkammergut Mountainbike Trophy 2020" einen Beitrag in Höhe von 50.000 Euro Landesförderung.

