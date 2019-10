Land investiert fünf Millionen gegen Steinschlag

TRAUNKIRCHEN. Steinschläge haben in der Vergangenheit auf der Salzkammergut-Straße (B145) in Traunkirchen immer wieder zu Gefahrensituationen und Beschädigungen geführt – zuletzt im Februar durch einen herabgefallenen vier Kubikmeter großen Felsbrocken. Der Vorfall hatte zudem eine 40 Kilometer lange Umleitung durch das Salzkammergut zur Folge. Mit einem Investitionsvolumen von fünf Millionen Euro wird nun eine Optimierung des Steinschlagschutzes vorgenommen. Dadurch werden in Zukunft nicht nur teure Beschädigungen vermieden, sondern vor allem die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gewährleistet.

Die nunmehr vom Land OÖ. beschlossene Investition sichere die Verkehrs-Hauptschlagader B145 nachhaltig ab, sagt LAbg. Rudolf Raffelsberger (VP). "Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Mitarbeitern der Straßenmeisterei und bei der Wildbach- und Lawinenverbauung, die nicht nur vorbildliches Krisenmanagement geleistet haben, sondern auch maßgeblich an der nun folgenden Absicherung gearbeitet haben."

