"Land der Berge" über den Traunstein im Stadtkino

Der in Grundlsee lebende Bergfilm-Regisseur Lutz Maurer, eine lebende Legende unter den österreichischen Filmemachern und Erfinder der berühmten ORF-Reihe "Land der Berge", widmet die neueste Folge seiner meisterhaften Serie dem Traunstein.

Wie in den OÖNachrichten berichtet, fanden die teils kühnen Dreharbeiten zu allen Jahreszeiten statt – unter anderem auch auf dem Adlerhorst, den diversen Anstiegen auf den Wächter des Salzkammerguts, aber auch im Gmundner Kammerhofmuseum und in der Ausstellung "Mythos Traunstein" im Seeschloss Ort. Der ORF lädt zur Vorpremiere im Gmundner Stadttheater am Sonntag ein und strahlt den Film drei Tage später für ein Millionenpublikum im TV aus (Mittwoch, ORF III, 21.05 Uhr). Die Vorstellung übermorgen ist bereits ausverkauft. Es gibt aber einen Vorpremiere-Zusatztermin am Montag um 19 Uhr, ebenfalls im Stadttheater.

Der unermüdliche Lutz Maurer lässt es sich noch offen, doch er hat anklingen lassen, dass es sich bei dieser "Land der Berge"-Folge möglicherweise um sein letztes großes Filmwerk handeln könnte.

