Lagerfeuer löste Waldbrand bei der Ewigen Wand aus

Mehrerer Radfahrer und Wanderer meldeten am Mittwochnachmittag einen Brand beim Goiserer Höhenweg in der Ewigen Wand. Die Stelle, auf der das Feuer ausgebrochen war, stellte die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen. Sie befand sich unter einer senkrecht abfallenden Felswand und war nur über einen weiten, schwierigen Anstieg erreichbar. So mussten die Feuerwehrmänner die Löschgeräte am Rücken tragen.

Den Brandherd selbst habe man rasch gefunden, allerdings hatte sich das Feuer bereits im Wald ausgebreitet. Der trockene Boden musste umgegraben werden. Die Einsatzkräfte mussten immer wieder Wasser zur Brandstelle transportieren, um die Löschgeräte neu zu befüllen.

Erst gegen Abend konnten sie wieder einrücken. Laut Aussendung der Feuerwehr Bad Goisern war der Brand von einer Feuerstelle ausgegangen. "Obwohl jegliches Feuer im Wald aufgrund der derzeitigen Wandbrandschutzverordnung strengstens untersagt ist", heißt es.