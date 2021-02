Laakirchnerinnen kämpfen in "Blase" um Meistertitel

Am ersten von zwei Wochenenden treffen in Faak am See (Kärnten) sieben Teams aufeinander. Die in der Halle medaillenverwöhnten Laakirchner Paper-Girls haben vier Vorrundenspiele zu absolvieren. Das Trainergespann Michael Almhofer und Markus Beisskammer kann indes auf eine reibungslose fünfwöchige Vorbereitungszeit zurückblicken.

"Wir hatten glücklicherweise keine Ausfälle und konnten unsere kurze Vorbereitung gut nützen", so Almhofer. "Allein die Matchpraxis fehlt den Damen, aber das geht unseren Gegnerinnen nicht anders." Auch die Gegebenheiten in der Spielhalle in Faak wurden genau unter die Lupe genommen. Almhofer: "Dort gibt es auf allen Seiten viel weniger Auslauf, aber das könnte ein Vorteil für unser Spiel sein." Am Samstag eröffnet ASKÖ Laakirchen Papier die "Bubble-Meisterschaft" mit dem Spiel gegen Seekirchen (12.30 Uhr), um 16.15 Uhr steigt die Partie gegen Aufsteiger Froschberg. Gespielt wird auf zwei Gewinnsätze. Am Sonntag wartet Arnreit (9.30 Uhr), ehe es um 13.15 Uhr gegen den regierenden Meister Nußbach geht.

Alle Begegnungen werden im Internet-Livestream übertragen ( www.fistball.tv). Die Vorrunde wird am 20. Februar abgeschlossen. Die vier Erstplatzierten steigen in die Halbfinale auf.

