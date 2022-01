Laakirchnerinnen bezwingen Meister

In der vorletzten Runde des Faustball-Hallenbundesliga-Grunddurchgangs bezwangen die Paper-Girls zunächst Tabellenschlusslicht DSG Froschberg klar mit 3:0, ehe sie sich mit Meister ASKÖ Seekirchen einen tollen Schlagabtausch lieferten und in der Schlussphase die besseren Nerven hatten. Mit dem 3:2-Sieg (7:11, 11:7, 12:10, 10:12, 13:11) machten die Laakirchnerinnen nicht nur einen Riesenschritt in Richtung Final-3-Turnier.

Kommenden Samstag treffen die Paper-Girls in der letzten Runde des Grunddurchgangs in Rohrbach auf FSC Wels und Union Arnreit, ein Sieg würde für die Finalteilnahme reichen. Laakirchens Herren (2. Bundesliga) spielen am Samstag in Laa/Thaya gegen das Heimteam und Kremsmünster 2.