Eines der größten Talente in Österreichs Faustballszene ist die 19-jährige Emma Dallinger aus Laakirchen. Die junge Studentin spielte lange im U18-Nationalteam, nunmehr im Frauen-Nationalkader, agiert als Stammspielerin in der Laakirchner Bundesligamannschaft sowie als Nachwuchstrainerin und wird ab November in Neuseeland das dortige Herren-Nationalteam mitbetreuen.