Laakirchner Paper-Girls stehen vor zwei Glanzlichtern: Europacup und Final-3

Dieses Wochenende kämpfen die Laakirchner Faustballerinnen im Bundesliga-Final-3-Turnier um den österreichischen Meistertitel, eine Woche später beim Heim-Europacup um internationale Lorbeeren.

FBC ASKÖ Linz-Urfahr heißt der Gegner beim heutigen Final-3 ab 16 Uhr in Grieskirchen. Die Linzerinnen – regierende Feldmeisterinnen – sind in der Favoritenrolle, sie haben auch die Wohlfahrt-Fünf im Frühjahr mit 4:2 geschlagen.

"Wir wollen die Außenseiterchance nützen", sieht Laakirchens Angreiferin Carina Steindl die Begegnung gelassen. "Und Bronze haben wir ja letztes Jahr schon erhalten." Auf den Gewinner dieses Halbfinales wartet am Samstag (16 Uhr) Grunddurchgangssieger Union Nußbach.

Genau eine Woche später haben die Laakirchnerinnen Heimvorteil beim Championscup. Erstmals in der fast 100-jährigen Vereinsgeschichte wird ein internationaler Klubbewerb auf dem Feld in der Papierstadt durchgeführt. Im acht Teams starken Teilnehmerfeld bekommen es die Mädchen der ASKÖ Laakirchen Papier in der Vorrunde (Freitag, 28. Juni, ab 12 Uhr) mit den renommierten Teams von SVD Diepoldsau/Schweiz, TSV Dennach/Deutschland und Union Nußbach/Österreich zu tun. In der Gruppe B befinden sich der Ahlhorner SV/Deutschland, TV Jahn Schneverdinger/Deutschland, TSV Jona/Schweiz und FBC ASKÖ Linz-Urfahr.

Die Platzierungsspiele werden am Samstag, 29. Juni, ab 12 Uhr ausgetragen.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at