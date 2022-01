Nach jahrelangem Ringen ebnete der Laakirchner Gemeinderat im Vorjahr den Weg für ein umstrittenes Siedlungsprojekt im Ortsteil Haitzing. Mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ wurde damals ein rund 12.000 Quadratmeter großes Feld in "Dorfgebiet" umgewidmet. Grüne und SPÖ übten heftige Kritik an der Umwidmung. Sie betrachten die Errichtung einer Siedlung in der Peripherie für eine grobe Raumplanungssünde. Eine Ansicht, die von der Raumplanungsabteilung des Landes geteilt wurde.