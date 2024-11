Laakirchen und Roitham wollen wieder Personenzüge

Die Gemeinderäte von Laakirchen und Roitham wenden sich mit einer gemeinsamen Petition an die Landesregierung. Sie fordern eine Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, vor allem aber die Wiedereinführung des Personenzugverkehrs auf der Bahnstrecke Lambach–Gmunden. In Laakirchen stimmte eine Mehrheit aus SPÖ und Grünen für die Forderung, in Roitham enthielten sich zwei ÖVP-Mandatare.