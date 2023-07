Laakirchen: Hund biss dreijähriges Mädchen ins Gesicht

Das dreijährige Mädchen hatte am Freitag gemeinsam mit seiner Familie Verwandte in Laakirchen besucht. Zu dem Vorfall kam es gegen 20:25 Uhr: Der siebenjährige Deutsche Boxer des Hausbesitzers ging plötzlich auf das Kind los und biss es ins Gesicht. Das Mädchen wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

