Laakirchen hat die längste Rutsche

Sie ging pünktlich zu Ferienbeginn in Betrieb und ist mit einer Rutschstrecke von 70 Metern fast doppelt so lang wie die alte Rutsche und die längste in der Region.

Dass die Anlage trotz der prekären Situation in der Baubranche pünktlich fertiggestellt werden konnte, ist laut Bürgermeister Fritz Feichtinger (SPÖ) vor allem dem enormen Einsatz der städtischen Bauhofmitarbeiter zu verdanken.