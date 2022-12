Laakirchen ehrte seine ehemaligen Stadt- und Gemeinderäte

Als Dank und Anerkennung für ihre politische Arbeit lud die Stadtgemeinde Laakirchen alle langgedienten und bereits ausgeschiedenen Stadt- und Gemeinderäte zu einem Ehrungsabend in das Kultur- und Veranstaltungszentrum ALFA. In festlicher Atmosphäre überreichte Bürgermeister Fritz Feichtinger (SPÖ) im Beisein des Stadtrates den ehemaligen Funktionärinnen und Funktionären für ihre langjährige Tätigkeit in der Kommunalpolitik Ehrenzeichen und Verdienstmedaillen.

Besonders lange engagierten sich Franz Hufnagl mit 42 Jahren und Johann Treml mit 36 Jahren im Gemeinde- bzw. Stadtrat. Die beiden erhielten das Ehrenzeichen in Gold, die höchste verliehene Auszeichnung an diesem Abend.

Auch Renate Trybek und Waltraud Müller standen mit 30 bzw. 40 Jahren als Gemeinderätinnen besonders lange im Dienste der Bevölkerung. Ihnen wurde wie Heinz Stadlmayr das Ehrenzeichen in Silber verliehen.

„Es ist nicht selbstverständliche sich so lange für das Gemeinwohl einzusetzen", sagte Bürgermeister Fritz Feichtinger. "Ich bedanke mich bei jedem einzelnen für das erbrachte Engagement."