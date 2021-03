Laakirchen beschloss den Ausbau des Kindergartens

Nach einer Bedarfserhebung durch die Bildungsdirektion des Landes Oberösterreich und dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates kann die Detailplanung des neuen Kindergartens in Laakirchen voranschreiten. Der bisher dreigruppige Pfarrkindergarten wird von der Stadtgemeinde Laakirchen übernommen und um drei Kindergartengruppen und zwei Krabbelstubengruppen erweitert. „Wir freuen uns über den Ausbau der Betreuungseinrichtung für unsere kleinsten Bürgerinnen und Bürger“, sagt Bürgermeister Fritz Feichtinger (SPÖ). „So können wir vielen weiteren Eltern einen Kindergarten- und Krabbelstubenplatz anbieten, die ihn benötigen.“

Laakirchen nimmt drei Millionen Euro in die Hand. Eine davon kommt aus dem Fördertopf der des Bundes (“Gemeindemilliarde“). Für die Planung des Kindergartens konnte mit Georg Hochleitner ein heimischer Architekt gewonnen werden. „Er ist Laakirchner und kennt die Gegebenheiten gut“, so Feichtinger. „Das spart Zeit, die wir dringend brauchen, um die Vorrausetzungen für die Fördermillion des Bundes zu erfüllen. Unsere Vorgaben sind eine Errichtung in Niedrigstenergiebauweise, was eine Herausforderung darstellt, und ein Baustart bereits 2021.“



Um die Kinder während der Bauzeit gut unterzubringen, wird in der ehemaligen HS Nord ein entsprechendes Provisorium eingerichtet. Bezogen wird es nach den Sommerferien pünktlich zum neuen Kindergartenjahr.