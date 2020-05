KZ-Gedenkstätten: Befreiungsfeiern fallen heuer aus

Ausgerechnet 75 Jahre danach kann in den KZ-Gedenkstätten Ebensee, Zipf, Lenzing, Vöcklabruck und Attnang-Puchheim wegen der Corona-Krise der Opfer nicht gedacht und ihre Befreiung nicht gefeiert werden.

In Ebensee hätte Altbundespräsident Heinz Fischer heuer eine Rede gehalten. Er wird stattdessen eine Videogrußbotschaft schicken, die gemeinsam mit anderen Botschaften und einer historischen Dokumentation auf der Website www.memorial-ebensee.at veröffentlicht wird.

Im Bezirk Vöcklabruck gibt es weder Feiern noch Vorträge an Schulen. "Wir veröffentlichen stattdessen zwei Beiträge in den sozialen Netzwerken", kündigt Frederik Schmidsberger, Obmann des Mauthausen-Komitees, an.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at