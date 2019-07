KWG gewinnt Sonnenstrom aus Wasserkraftwerk

Mit der Installation einer 840 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Wasserkraftwerkes in Hart baut KWG seine Möglichkeiten zur Stromerzeugung aus. Mit einer Leistung von 120 kWp wird das Unternehmen aus Schwanenstadt, das zu 100 Prozent auf nachhaltigen Ökostrom setzt, in Zukunft ca. 120.000 kWh pro Jahr erzeugen.

Das Projekt, das über ein Bürgerbeteiligungsmodell finanziert wurde, wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Stromwerkstatt aus Pinsdorf umgesetzt. "Wir freuen uns sehr, dass das Projekt so gut ankommt. Innerhalb von nur drei Tagen haben sich 60 Personen an dem Projekt beteiligt. So haben wir den Zielbetrag von 150.000 Euro schneller erreicht, als wir es erwartet haben" , erklärt Peter J. Zehetner, Geschäftsführer von KWG. Nachdem dieses Projekt so großen Zuspruch erhalten hat, wird KWG auch in Zukunft ähnliche Projekte in Angriff nehmen.

Seit Anfang Juli liefert die Photovoltaikanlage nun Strom aus Sonnenkraft in das KWG-Netz. Damit setzt KWG künftig neben Wasserkraft auch auf Sonnenenergie.

