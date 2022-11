Massive Kritik an einer geplanten Umwidmung von 4000 Quadratmeter Grün- in Bauland gibt es in Gerlham. Unter den Gegnern ist auch der Autor und Regisseur Kurt Palm, der unmittelbar an die künftigen Bauparzellen angrenzt. Der prominente Nachbar spricht von "Freunderlwirtschaft in Reinkultur". Der Gemeinderat von Seewalchen hat die Umwidmung trotz Kritik mit Mehrheitsbeschluss eingeleitet, die Entscheidung liegt jetzt beim Land.