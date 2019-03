Kurioses Fassdaubenrennen auf dem Krippenstein

OBERTRAUN. Die Wintersportsaison geht auf dem Krippenstein mit einer Portion Augenzwinkern zu Ende.

Wagemut und viel Geschicklichkeit bewiesen am Samstag rund 60 Draufgänger, die sich am Krippenstein Fassdauben umschnallten, einen Stock in die Hand nahmen und sich auf die selektive Rennstrecke des diesjährigen Fassdaubenrennens warfen.

Bereits von 1969 bis in die späten Achtzigerjahre gab es auf der Gjaidalm ein Fassdaubenrennen. Vor einigen Jahren wurde die Tradition reaktiviert und findet jetzt bei der Lodge auf dem Krippenstein statt – mit dem Kampf um den Wanderpokal "Die astige Ziarm". Einfach ist der Bewerb selbst für geübte Pistensportler nicht, denn die Dauben sind gewachselt, und schon im Stehen könnte man damit ausrutschen. Und es kann durchaus passieren, dass die Teilnehmer das Tempo unterschätzten und im kalten Schnee landen.

Der eine oder die andere lieferte beim Zielsprung eine gekonnte Showeinlage mit einem Salto hin. Was am Ende zählte, war nicht die Bestzeit, sondern Durchkommen, Spaß und Gemütlichkeit.

