Kulturprogramm ist da

Die Vöcklabrucker Kultur- und Freizeit GmbH (KUF) hat ihr Kulturprogramm für die Saison 2023/24 vorgelegt. 25 Kulturevents sind im Angebot, vom Kinder-Musical bis zum klassischen Musikkonzert.

Wie immer bietet die KUF Abos an. Neun stehen zur Auswahl, vom Kabarettabo über das Konzertabo bis zum Jugendabo. Mit einem Abonnement können bis zu 20 % gegenüber Einzelkarten gespart werden.

Die der Kultur und Freizeit GmbH zur Verfügung gestellten Mittel haben Änderungen im (Abo-) Angebot notwendig gemacht. Vor allem das Musiktheater-, Schauspiel(-abo) und "Das Andere Abo" können in der bekannten Form nicht mehr angeboten werden. Um alle Genres zu bedienen, wird auf Kooperationen mit anderen Veranstaltern und Künstlern aus der Region gesetzt. "Ich hoffe, dass sich die Budgetsituation wieder entspannt und wir in einer der nächsten Kultursaisonen wieder den vollen Umfang an Genres anbieten können", sagt Kulturstadträtin Judith Pichlmann (ÖVP).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.