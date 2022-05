Kulturhauptstadt:Auch die Kirche mischt 2024 mit

Mit Teresa Kaineder hat sie eine eigene Verantwortliche damit beauftragt. Die gebürtige Linzerin lebt seit zwei Jahren in Bad Ischl, vernetzt kulturinteressierte Menschen im kirchlichen Bereich und entwickelt mit ihnen Projekte, die eingereicht werden.

"Momentan sind fünf kirchliche Projekte am Laufen", erklärt sie. "Etwa ein Audioweg, der in der Stadtpfarrkirche Bad Ischl beginnen wird. Auch die Bergwelt als Raum für Transzendenz-Erfahrungen wird in einem Projekt thematisiert." Den Beginn macht aber eine Pilgerwanderung entlang der Traun bereits in diesem Jahr. Unter dem Motto "Wir gehen los!" führt die Wanderung am 12. Juni ab 13.30 Uhr von Lambach nach Roitham, und jeder, der mag, kann sich anschließen.