Kulinarium-Attersee-Wirte belohnen Genießer

Neben den herbstlichen Gaumenfreuden gibt es zusätzlich die Chance, ein Gourmet-Wochenende für zwei Personen mit zwei Übernachtungen im Wert von 2400 Euro zu gewinnen. Das Ganze funktioniert mit einem bei den Wirten erhältlichen Sammelpass, der – ausgefüllt und abgegeben – am Gewinnspiel teilnimmt. Möglich in folgenden Betrieben: Restaurant Langostinos (Schörfling), Restaurant Bootshaus (Seewalchen), Gasthaus Wachtberg (Weyregg), 1er Beisl im Lexenhof und Das Bräu im Hotel Aichinger, beide in Nußdorf am Attersee.