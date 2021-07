Vöcklabruck bereichert schon seit Anfang des Jahres ein neuer Lebensmittel-Nahversorger die Innenstadt. "Ungarn im Herzen" heißt das Geschäft und überzeugt, wie der Name schon sagt, mit ungarischen Spezialitäten. Der kleine Laden hat es durchaus in sich und besitzt eine Vielfalt an Produkten – alle mit einem Bezug zum östlichen Nachbarland.