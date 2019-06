Künstlich erzeugte Zwei-Meter-Welle auf der Traun als Touristenattraktion

Die wasserrechtliche und die naturschutzrechtliche Genehmigung liegen bereits auf dem Tisch. Damit hat das Projekt von Max Neuböck die größten Hürden bereits genommen. Der 26-jährige Ebenseer will in Langwies an der alten Bundesstraße nächstes Jahr für rund 1,5 Millionen Euro eine Anlage errichten, die eine zwei Meter hohe stehende Welle in der Traun erzeugt.

Das Salzkammergut soll zu einem internationalen Dorado für Riversurfer werden. Die nächstgelegene vergleichbare Anlage befindet sich in München (Armkanal). Diese hat jedoch deutlich kleinere Dimensionen. Vorbild für Neuböck und Basis für seine Planungen sind dagegen Anlagen in den USA.

Nebenkanal mit Klappen

In Langwies soll ein rund zehn Meter breiter künstlicher Nebenkanal (Bypass) errichtet werden. Eine hochfahrbare Klappe beim Zufluss regelt die Durchflussmenge, und eine zweite, dahinterliegende Klappe erzeugt die stehende Welle, deren Höhe geregelt werden kann. "Europaweit gibt es keine vergleichbare Anlage", sagt Roman Unterberger vom Vöcklabrucker Unternehmen Braun Maschinenfabrik, das gemeinsam mit anderen regionalen Firmen an der Verwirklichung beteiligt ist.

Projektant ist der Ebenseer Familienbetrieb von Max Neuböck (Elektro Neuböck), der schon jetzt am Traunsee Kite-Surfbretter verleiht. "Unser Businessplan sieht vor, dass sich die Investition in 20 Jahren amortisiert", sagt der junge Unternehmer, der selbst seit seinem 14. Lebensjahr auf der Traun surft. "Die Vermarktung wird wie in Skigebieten funktionieren: Benutzer der Anlage können sich Tages- und Wochenkarten kaufen. Weil jeder Surfgang nur einige Minuten dauert und die Surfer dann einige Meter flussabwärts getrieben werden, können rund zehn Leute gleichzeitig die stehende Welle benutzen."

Gedacht ist die Anlage auch für Touristen, die den Sport zuvor noch nie ausgeübt haben. "Es wird Neopren-Anzüge und Surfbretter zum Ausborgen geben", kündigt der Ebenseer an. Auch Kurse werde er anbieten.

"Unser großer Vorteil ist, dass man diesen Sport ganzjährig ausüben kann und vor allem auch bei Regenwetter", sagt Neuböck. "Nass wirst du ja sowieso."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at