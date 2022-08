Im Jahr 2007 stach das Motorschiff Stadt Vöcklabruck als erstes Kunstschiff zum Thema Gustav Klimt am Attersee in See. Jetzt, 15 Jahren später, will das Verkehrsunternehmen Stern & Hafferl sein Flaggschiff am Attersee künstlerisch neu gestalten und die Triebwagen der Atterseebahn einbinden – und zwar in Form eines künstlerischen Wettbewerbs zum Thema Gustav Maler und Gustav Klimt. Dies alles passiert im Hinblick auf die Europäische Kulturhauptstadt 2024.