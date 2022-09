ATTERSEE. Wer holt Gustav Klimt und Gustav Mahler in ein Boot und bringt es auf Schiene? Das war die Frage, die der Künstler-Wettbewerb der Attersee-Schifffahrt und Atterseebahn in Kooperation mit der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl-Salzkammergut 2024 beantworten sollte. Bei der gestrigen Sitzung lieferte die hochkarätig besetzte Jury rund um die Projektträger Doris Cuturi-Stern (Stern Schifffahrt) und Günter Neumann (Stern & Hafferl Verkehr) zumindest teilweise die Antwort und wählte die Siegerbilder aus.

Das Flaggschiff der Attersee-Schifffahrt und ein Triebwagen der Atterseebahn werden von Anne Schinko & Ruli aus dem Mühlviertel zum Thema Gustav Mahler und Gustav Klimt neu "gebrandet", wie es auf neudeutsch heißt. Das prämierte Werk bleibt allerdings noch ein Geheimnis und wird erst im Frühjahr 2023 bei der Jubiläumsfeier "110 Jahre Attersee-Schifffahrt und Atterseebahn" auf dem Schiff MS Stadt Vöcklabruck und einem Tramlink der Atterseebahn präsentiert.

Insgesamt 22 Werke – darunter Malerei, Grafik und Fotografie – wurden gestern auf der MS Vöcklabruck von der Jury begutachtet und bewertet. Neben dem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro, das an das eindeutig ausgewählte Siegerprojekt von Anne Schinko & Ruli geht, dürfen sich der zweitplatzierte Künstler Thomas Paster über einen inspirierenden dreitägigen Aufenthalt am Attersee sowie der drittplatzierte Christian Hemetsberger über einen Tag am Attersee freuen.

"Die Qualität der eingereichten Werke war hervorragend", verlautete aus der Jury. "Durch den Wettbewerb hatten wir die Möglichkeit, viele junge, neue Künstlerinnen und Künstler kennenzulernen." Die Mitglieder des Auswahlgremiums waren sich einig: Das Siegerbild, das noch weiterentwickelt werde, treffe die Thematik und Historie rund um Gustav Mahler und Gustav Klimt am besten und passe vom künstlerischen Design perfekt in die bestehende Flotte. Und weiter: "Unsere Erwartungen an Kreativität und an Anzahl der Einreichungen wurden übertroffen. Wir sind allen Künstlerinnen und Künstlern sehr dankbar für ihre Teilnahme." (gs)