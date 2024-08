Kühlgeräte-Recycling mithilfe von Sonnenstrom in Timelam

Die Energie AG Umwelt Service betreibt in Timelkam eine Kühlgeräte-Recycling-Anlage. Auf den Dächern der Produktionshalle wurde jetzt eine riesige Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Die 633 PV-Module haben in Summe eine Fläche von 1236 Quadratmetern. Das Sonnenkraftwerk hat eine maximale Leistung von 260 Kilowatt und produziert 220 Megawattstunden Strom pro Jahr. Es handelt sich um eine reine Eigenverbrauchsanlage. Das heißt, der produzierte Strom wird direkt vor Ort verbraucht und nicht ins öffentliche Netz eingespeist.

Dank der PV-Anlage kann der Strombedarf für die Kühlgeräte-Recycling-Anlage zu etwa 30 Prozent aus Sonnenstrom gedeckt werden. Darüber hinaus werden rund 115 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.

„Die fachgerechte Entsorgung von Alt-Kühlgeräten ist ein wesentlicher Beitrag für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft“, sagt Thomas Kriegner-Gruss, der gemeinsam mit Lukas Wessely die Energie AG Umwelt Service leitet. „Mit der Realisierung einer PV-Anlage am Standort Timelkam setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.“

