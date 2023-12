Küchenbrand in Laakirchen forderte 6 Feuerwehren

Sechs Feuerwehren aus dem Bezirk Gmunden rückten am Donnerstagvormittag zu einem Löscheinsatz in Laakirchen aus: In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Oberweis war Feuer ausgebrochen. Der Mieter hatte noch versucht, den Brand in der Küche selbst einzudämmen, war aber gescheitert und schlug Alarm.

Massive Rauchentwicklung

Wegen der massiven Rauchentwicklung entschloss sich die Einsatzleitung zur Evakuierung des Wohnhauses. Während vier Bewohner ins Freie gebracht wurden, konnten Atemschutztrupps den Brand rasch lokalisieren und ablöschen. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume konnte somit verhindert werden.

Verletzt wurde niemand, der Schaden im Küchenbereich dürfte entsprechend groß sein, teilten die Einsatzkräfte mit. Die genaue Ursache des Brandes war am Donnerstag noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Schaden in der betroffenen Wohnung dürfte beträchtlich sein. Bild: FF Laakirchen

