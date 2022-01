Küche in Vollbrand: Familie mit Kleinkindern rettete sich ins Freie

Es war gegen 1.40 Uhr, als die 57-jährige Hausbewohnerin ein Geräusch hörte und Rauch im Schlafzimmer bemerkte. Ihr 60-jähriger Gatte stellte daraufhin fest, dass die Küche in Vollbrand stand. Sofort weckte das Ehepaar die Tochter (33), dessen Mann (34) und Kleinkinder, die im Obergeschoß schliefen. Die Familie konnte aus dem Haus flüchten und blieb glücklicherweise unverletzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Großvater hatte bereits die Feuerwehr alarmiert. 32 Mann rückten mit fünf Fahrzeugen an und konnten das Feuer gegen zwei Uhr löschen. Wie es zu dem Brand gekommen war, ist noch nicht bekannt, ebenso die Schadenshöhe.