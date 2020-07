In Gmunden sind derzeit knapp 1000 neue Wohnungen in Planung oder in Bau. Darunter auch große Wohnbauten, die vor allem den betroffenen Anrainern sauer aufstoßen. SPÖ, FPÖ und Grüne übten am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz heftige Kritik an der Baupolitik der Stadtgemeinde. Sie betonten dabei, dass es ihnen nicht um das Verhindern von Bauprojekten gehe. Sie wollten nur die Lebensqualität schützen und zugleich mehr Rechtssicherheit für Bauwerber schaffen. Rot, Blau und Grün