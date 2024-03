Kritik an Siedlungsprojekt in Grünau reißt nicht ab

Der Protest in Grünau gegen die geplante Umwidmung einer 20.000 Quadratmeter großen Wiese in Bauland reißt nicht ab. Wie die OÖN berichteten, soll auf dem Areal eine Siedlung mit 27 Häusern entstehen. Wir haben berichtet: Wohnbauprojekt in Grünau stößt auf Widerstände [OÖNplus] Während die Umweltanwaltschaft darauf hinweist, dass rund 98.000 Quadratmeter gewidmetes Bauland im Ort unbebaut sind, klagt Bürgermeister Klaus Kramesberger darüber, dass diese Gründe nicht zum Verkauf stehen. Junge