Eine Online-Krisensitzung hielten gestern die Verantwortlichen des Salzkammergut-Advents ab. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die Adventmärkte an den Standorten Bad Ischl, Wolfgangsee (St. Wolfgang, St. Gilgen, Strobl), Fuschlsee und Mondsee angesichts explodierender Corona-Zahlen stattfinden können. Die Aufbauarbeiten müssten in den kommenden Tagen beginnen, und es wurden bereits 80.000 Euro in die internationale Bewerbung des Salzkammergut-Advents gesteckt.