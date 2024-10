Krisenintervention: Sie helfen, wenn das Entsetzen lähmt

Wenn Menschen mit einer schrecklichen Situation konfrontiert werden, sind sie oft hilflos und handlungsunfähig. In diesem Moment ist das Kriseninterventionsteam (KI-Team) des Roten Kreuzes gefragt. Sie stehen geschockten Menschen zur Seite, wenn diese beispielsweise einen tödlichen Unfall erleben mussten oder einen Angehörigen verloren.

23 Frauen und Männer arbeiten beim KI-Team des Roten Kreuzes im Bezirk Vöcklabruck, allesamt ehrenamtlich und in ihrer Freizeit. Koordinatorin des Teams ist Ilse Seufer-Wasserthal (60), die seit 18 Jahren mitarbeitet. „Die praktische Unterstützung in einer Schocksituation hilft, die Betroffenen ein wenig aufzufangen“, sagt sie. „Am Anfang stehen oft so kleine Dinge wie Kaffeekochen, den Überblick behalten oder Telefonate anstoßen. Oft führen wie auch sensible Gespräche über die Ereignisse, das Davor und Danach – und was es jetzt benötigt. Es ist eine stille aber wirkungsvolle Hilfe.“

Die Mitglieder des KI-Teams haben eine intensive Ausbildung hinter sich. Ihr Mindestalter liegt bei 25 Jahren. Empathie, Geduld, Umsicht und auch etwas Lebenserfahrung sind gute Voraussetzungen, um Mitglied im KI-Team werden zu können.

"Einsätze sind freiwillig"

Alle Einsatzorganisationen können das KI-Team anfordern. Jedes Mitglieder erhält dann eine Benachrichtigung. Aber jeder kann und darf für sich entscheiden, ob es gerade passt, dass man zu dem Einsatz fährt. „Es gibt Tage, an denen es einfach nicht möglich ist, anderen zur Seite zu stehen“, weiß Seufer-Wasserthal. „Unser Credo ist: Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Die Einsätze sind freiwillig, es wird nicht bewertet, wenn man manchmal nicht unterstützen kann. Schließlich haben sich alle freiwillig für diese ehrenamtliche Tätigkeit entschieden.“

Das KI-Team im Bezirk Vöcklabruck würde sich über neue Gesichter in seinen Reihen freuen. Für Interessierte gibt es am 28. November, um 18.30 Uhr, an der Ortsstelle Redlham eine Informationsveranstaltung geben. Ilse Seufer-Wasserthal wird das Anforderungsprofil dabei genauer beschreiben. Anmeldung unter Tel. 07672 / 28 144-0 oder per Mail an vb-office@o.roteskreuz.at.

