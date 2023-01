"Krippi-Park" als Angebot für die jüngsten Skifahrer

Direkt neben der Talstation der Dachstein-Krippenstein-Seilbahn in Obertraun wird der "Krippi-Park" betrieben. Für alle Kinder und Ski-Einsteiger stehen dort ein Tellerlift und ein Förderband zur Verfügung. Das Areal wurde in den vergangenen Wochen in einer Kooperation zwischen der Gemeinde Obertraun, der Dachstein Tourismus AG, dem regionalen Tourismusverband Dachstein-Salzkammergut und dem Land Oberösterreich um 86.000 Euro modernisiert. Das über 30 Jahre alte und mittlerweile störungsanfällige Förderband wurde durch ein neues ersetzt. Gleichzeitig wurde ein leistungsfähiger, mobiler Schneeerzeuger angekauft.

"Uns ist wichtig, das Angebot für unsere kleinsten und jüngsten Skifahrer auch im Tal aufrecht zu halten", so Obertrauns Bürgermeister Egon Höll (SP) und DAG-Vorstand Rupert Schiefer unisono. Betrieben wird das Ski-Kinderland mit dem Tellerlift und dem neuen "Zauberteppich" von der Gemeinde Obertraun zusammen mit Ehrenamtlichen und mit Unterstützung durch die Dachstein Tourismus AG.

