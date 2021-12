Kripperlroas: Die Ebenseer öffnen ihre Wohnzimmer

Im Vorjahr musste die traditionelle Ebenseer Kripperlroas erstmals in ihrer langen Geschichte abgesagt werden. Die Corona-Pandemie hatte die beliebte Besichtigung von Privatkrippen unmöglich gemacht.

Heuer kehrt – zumindest was dies betrifft – in Ebensee wieder Normalität ein. Vom Christtag bis Maria Lichtmess (2. Februar) heißt es in der Salinengemeinde wieder: "Gemma Kripperl schaun!" Rund zehn private Krippenbesitzer öffnen ihre Türen, um Brauchtumsfreunden ihre liebevoll gestalteten Miniaturlandschaften zu präsentieren.

Ganz ohne Sicherheitsmaßnahmen geht das freilich nicht. Für alle Krippenbesucher ist ein 2G-Nachweis erforderlich, ebenso das Tragen einer FFP2-Maske. Ein Mindestabstand zu anderen Besuchern ist einzuhalten. Darüber hinaus gelten alle weiteren verordneten Maßnahmen.

Die Tour beginnt am besten im Museum Ebensee (täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet), wo in einer Sonderschau besondere Schmuckstücke zu sehen sind. Etwa die schöne Krippe des ehemaligen Gasthauses Alpensteig oder eine wunderbare orientalische Südtiroler Krippe. Im Museum, in der Kirche und im Gemeindeamt liegen Pläne auf, mit deren Hilfe der Weg zu den privaten Krippenbesitzern zu finden ist.

Ebensee hat eine lange Krippentradition. An keinem anderen Ort des Salzkammergutes gibt es derart viele Krippen wie hier, und die Kunstwerke sind nicht umsonst berühmt. Im 19. Jahrhundert entwickelten sich aus kleinen Hauskrippen figurenreiche, oft ganze Zimmer füllende Landschaftskrippen. Um den Stall mit der Geburt Jesu als Mittelpunkt der Ebenseer Krippe wurde und wird bis heute die typische Salzkammergutlandschaft aufgebaut.