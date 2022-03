Kriminalrätsel, das Jahre zurückreicht, ist nun gelöst

Das Rätsel ist gelöst: Jener Tresor, der am 14. Februar bei Grabungen im Flussbett der Salzach in der Stadt Salzburg von einem Baggerfahrer entdeckt worden war, ist bei einem Einbruch in der Silvesternacht zum 1. Jänner 2020 in Bad Ischl gestohlen worden. Der Tresor wird nun dem Besitzer ausgefolgt. Ein Verdächtiger wurde bereits vor etwas mehr als zwei Jahren festgenommen.

Der Zimmertresor wurde beim Elisabethkai von einer Baggerschaufel ans Tageslicht befördert. Er beinhaltete Schlüssel, Schmuck und Uhren von offenbar geringem Wert. Die Ermittlungen zum Besitzer brachten zunächst kein konkretes Ergebnis, sind jetzt in Kooperation mit der oberösterreichischen Polizei aber erfolgreich verlaufen.

Bei dem Einbruch in ein privates Wohnhaus in Bad Ischl in der Silvesternacht 2019/2020 wurde das Fenstergitter herausgerissen und das Fenster aufgezwängt. Der Täter stahl Schmuck, Uhren und Bargeld, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am 16. April 2020 berichtete. Der Unbekannte stemmte den eingemauerten Schrank aus der Wand und machte sich samt dem Tresor und der Beute davon.

Einige Tage später, am 17. Jänner 2020, wurde ein verdächtiger 39-jähriger Georgier festgenommen. Der Mann, der in Salzburg wohnte, wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die Ermittler konnten auch noch Erkenntnisse zur Ausforschung von Komplizen gewinnen. Ob der oder die Täter wegen des Einbruchs bereits strafrechtlich verurteilt worden sind, war vorerst nicht bekannt.